00:30Политика
Трамп сказал Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США
Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson
США будут требовать от Украины что-то взамен денег и военной помощи, предоставленной Вашингтоном. Об этом пишет РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп заявил, что потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского гарантий о получении какого–либо эквивалента денег американских налогоплательщиков.
"Все пользовались старыми добрыми США, но больше не будут", – добавил Трамп.
Ранее республиканец предложил Зеленскому сделку, в соответствии с которой Киев получит поддержку США за счет своих редкоземельных металлов и других ресурсов.
Таким путем Трамп надеется получить компенсацию за вложение в Украину почти 300 миллиардов долларов. Политик также обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не требовал от стран Европы увеличения финансирования поддержки Киева.
На Украине, в свою очередь, выразили готовность к подписанию соглашения с США в контексте заявления Трампа. По словам высокопоставленного украинского чиновника, в Киеве считают хорошей новостью интерес американского лидера к ресурсам Украины.
Трамп предложил Украине помощь в обмен на ресурсы