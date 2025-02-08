Трамп сказал Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США

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США будут требовать от Украины что-то взамен денег и военной помощи, предоставленной Вашингтоном. Об этом пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп заявил, что потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского гарантий о получении какого–либо эквивалента денег американских налогоплательщиков.

"Все пользовались старыми добрыми США, но больше не будут", – добавил Трамп.

Ранее республиканец предложил Зеленскому сделку, в соответствии с которой Киев получит поддержку США за счет своих редкоземельных металлов и других ресурсов.

Таким путем Трамп надеется получить компенсацию за вложение в Украину почти 300 миллиардов долларов. Политик также обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не требовал от стран Европы увеличения финансирования поддержки Киева.

На Украине, в свою очередь, выразили готовность к подписанию соглашения с США в контексте заявления Трампа. По словам высокопоставленного украинского чиновника, в Киеве считают хорошей новостью интерес американского лидера к ресурсам Украины.