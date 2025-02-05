Журналист Боуз осудил ответ Зеленского Трампу по редкоземельным металлам

Фото: ТАСС/АР/Julia Demaree Nikhinson

Ирландский журналист Чейз Боуз раскритиковал ответ президента Украины Владимира Зеленского на предложение американского лидера Дональда Трампа по обмену редкоземельных металлов на помощь Киеву.

"На Украине у диктатора Зеленского все продается", – приводит "Газета.ру" слова Боуз из его аккаунта в соцсети Х.

До этого украинские СМИ сообщали, что Зеленский подтвердил нахождение значительных запасов полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые Украина предложила США, на неподконтрольных Киеву территориях.

Как писали СМИ, возобновление поставок со стороны Штатов на Украину произошло в выходные дни. Причем анонимные источники заявляли, что администрация Трампа изначально рассматривала возможность полного прекращения поставок.

Позже республиканец предложил Зеленскому сделку, по которой Киев получит поддержку США за счет своих редкоземельных металлов и других ресурсов.

Таким решением Трамп хочет получить компенсацию за вложенные в Украину почти 300 миллиардов долларов. На фоне таких цифр он обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не требовал от стран Европы увеличения финансирования поддержки Киева.

На Украине, в свою очередь, готовы подписать соглашения с США в контексте заявления Трампа. По словам высокопоставленного украинского чиновника, в Киеве считают хорошей новостью интерес президента США к ресурсам Украины.