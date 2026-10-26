Блогер Лерчек попросила суд разрешить ей выезд в Китай для лечения рака

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Воронин

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, попросила суд разрешить ей поездку в Китай для экстренного лечения. Об этом сообщил ее адвокат Виктор Дугин.

"Валерия просит суд разрешить ей выезд в Китай для лечения, которое она сможет получить только там ввиду отсутствия в РФ необходимых специалистов и лекарств", – приводит ТАСС слова правозащитника.

Дугин добавил, что соответствующее обращение было направлено блогером по электронной почте.

У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии. О том, что состояние блогера ухудшилось, ранее рассказал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини: у Лерчек начались сильные боли в ногах, врачи установили ей катетер с контрастом. Позже он заявил, что медики не понимают, что происходит с пациенткой.

По словам самой Лерчек, болезнь начала прогрессировать. Метастазы растут в надпочечниках и яичниках, а также снова появились в легких. Один курс химиотерапии второй линии блогер уже прошла. При этом она рассматривает все варианты, которые могут улучшить ее самочувствие, включая CAR-T-терапию в КНР, способную, по ее оценке, убить рак навсегда.

В 2024 году Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Речь шла о переводе за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

Чекалин признал вину, его приговорили к 7 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Лерчек ранее приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но затем расследование возобновили. Суд назначил блогеру условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.