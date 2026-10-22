Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 17:05

Шоу-бизнес

Блогер Лерчек сообщила, что ее рак начал прогрессировать

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, заявила, что ее рак начал прогрессировать. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Об ухудшении здоровья девушка сообщила вместе со своим возлюбленным Луисом Сквиччиарини. По их словам, метастазы начали расти по всему телу – в надпочечниках, яичниках, также они снова вернулись в легкие.

На текущий момент Чекалина уже прошла одну химиотерапию второй линии. Однако она рассматривает все варианты, которые позволят ей почувствовать себя лучше, в том числе лечение за рубежом.

"Врачи рекомендуют рассмотреть возможность проведения вакцинации в Китае. CAR-T-терапия это называется, которая может помочь убить рак навсегда", – написала блогер в соцсети.

Пара надеется, что сможет получить необходимое разрешение у суда. Кроме того, Лерчек призналась, что сейчас у нее существует только одно желание – победить онкологию.

Сквиччиарини сообщил об ухудшении состояния здоровья Чекалиной в начале сентября. По его словам, у нее начались сильные боли в ногах и врачи установили ей катетер с контрастом. Позже он добавил, что врачи не понимают, что происходит с блогером.

В 2024 году Валерию и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Лерчек ранее приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но затем расследование возобновили.

В августе суд назначил блогеру условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

Правоохранители не стали возбуждать уголовное дело против следователя по делу Лерчек

Читайте также


шоу-бизнес

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика