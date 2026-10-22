Блогер Лерчек сообщила, что ее рак начал прогрессировать

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, заявила, что ее рак начал прогрессировать. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Об ухудшении здоровья девушка сообщила вместе со своим возлюбленным Луисом Сквиччиарини. По их словам, метастазы начали расти по всему телу – в надпочечниках, яичниках, также они снова вернулись в легкие.

На текущий момент Чекалина уже прошла одну химиотерапию второй линии. Однако она рассматривает все варианты, которые позволят ей почувствовать себя лучше, в том числе лечение за рубежом.

"Врачи рекомендуют рассмотреть возможность проведения вакцинации в Китае. CAR-T-терапия это называется, которая может помочь убить рак навсегда", – написала блогер в соцсети.

Пара надеется, что сможет получить необходимое разрешение у суда. Кроме того, Лерчек призналась, что сейчас у нее существует только одно желание – победить онкологию.

Сквиччиарини сообщил об ухудшении состояния здоровья Чекалиной в начале сентября. По его словам, у нее начались сильные боли в ногах и врачи установили ей катетер с контрастом. Позже он добавил, что врачи не понимают, что происходит с блогером.

В 2024 году Валерию и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Лерчек ранее приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но затем расследование возобновили.

В августе суд назначил блогеру условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.