Чекалин заявил, что Лерчек почти не встает 1,5 месяца

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, последние 1,5 месяца практически не встает. Об этом заявил бывший муж девушки Артем Чекалин на рассмотрении апелляции на его 7-летний срок в колонии, передает РИА Новости.

"Я искренне раскаиваюсь и жалею, что когда-то оптимизировал налоги и их не платил. У меня трое детей, их мама последние 1,5 месяца практически не встает", – сказал Чекалин.

Он подчеркнул, что в ближайшем будущем станет единственным опекуном своих детей. В связи с этим он попросил назначить ему условный срок и снизить штраф. Чекалин добавил, что возместил ущерб и знает, что невиновен, но понимает, что его "никто не оправдает" из-за большого общественного резонанса.

Чекалиных задержали в 2024 году. По версии следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов. При этом уголовное дело в отношении Лерчек приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но затем расследование возобновили.

Чекалина приговорили к 7 годам колонии и штрафу в 194,5 миллиона рублей. Он подал апелляцию на решение суда, однако приговор остался в силе.

Его экс-супруге назначили 5 лет лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком. Защита блогера планирует добиться оправдания, в то время как прокуратура, напротив, настаивает на ужесточении наказания.