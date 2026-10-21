Мосгорсуд утвердил 7-летний срок экс-супругу Лерчек по делу о выводе денег в ОАЭ

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Московский городской суд утвердил приговор бывшему супругу Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артему Чекалину по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание суда.

Защита просила оправдать Чекалина, а прокуратура настаивала на отклонении его жалобы. В итоге приговор, которым Чекалину назначено 7 лет лишения свободы в колонии со штрафом более 194 миллионов рублей, было решено оставить без изменения

Чекалиных задержали в 2024 году. По версии следствия, осужденный вместе с бывшей супругой вывели из России свыше 250 миллионов рублей, которые получены от продажи фитнес-марафонов. При этом уголовное дело в отношении Лерчек приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но затем расследование возобновили.

В итоге суд назначил ей 5 лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Вместе с тем Чекалиной предписано выплатить штраф, а также запрещено заниматься администрированием сайтов и продвижением своего коммерческого бренда в интернете в течение 3 лет. Защита блогера и сама Лерчек просят пересмотреть приговор и добиться оправдания. Прокуратура, напротив, настаивает на ужесточении наказания.

