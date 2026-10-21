Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 11:55

Шоу-бизнес

Мосгорсуд утвердил 7-летний срок экс-супругу Лерчек по делу о выводе денег в ОАЭ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Московский городской суд утвердил приговор бывшему супругу Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артему Чекалину по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание суда.

Защита просила оправдать Чекалина, а прокуратура настаивала на отклонении его жалобы. В итоге приговор, которым Чекалину назначено 7 лет лишения свободы в колонии со штрафом более 194 миллионов рублей, было решено оставить без изменения

Чекалиных задержали в 2024 году. По версии следствия, осужденный вместе с бывшей супругой вывели из России свыше 250 миллионов рублей, которые получены от продажи фитнес-марафонов. При этом уголовное дело в отношении Лерчек приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но затем расследование возобновили.

В итоге суд назначил ей 5 лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Вместе с тем Чекалиной предписано выплатить штраф, а также запрещено заниматься администрированием сайтов и продвижением своего коммерческого бренда в интернете в течение 3 лет. Защита блогера и сама Лерчек просят пересмотреть приговор и добиться оправдания. Прокуратура, напротив, настаивает на ужесточении наказания.

Читайте также


судышоу-бизнес

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика