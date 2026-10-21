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21 октября, 10:59

Происшествия

Гособвинение попросило суд оставить в силе 7-летний срок Артему Чекалину

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Гособвинение попросило Мосгорсуд отклонить апелляционные жалобы на приговор бывшему супругу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек. – Прим ред.) Артему. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Представитель гособвинения Светлана Тарасова добавила, что сторона обвинения настаивает на позиции, которую ранее изложила в апелляционном представлении. По мнению прокуратуры, суд первой инстанции назначил наказание в соответствии с уголовным законом.

При назначении наказания учли тяжесть и общественную опасность преступления, а также данные о личности осужденного, отметили в прокуратуре. Там добавили, что наказание является справедливым и соразмерным содеянному, оснований для его изменения нет.

В свою очередь, защита просит оправдать Чекалина, настаивая на отсутствии состава преступления. По версии адвокатов, в основу приговора легли валютные операции по оплате гражданами России фитнес-марафона.

Юристы обратили внимание на ответы из кредитной организации, подтверждающие, что документы о целях перевода не предоставлялись, но суд первой инстанции отказался приобщить их к делу.

С сентября 2021-го по февраль 2022-го Чекалины и их бывший партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж фитнес-марафона в ОАЭ на счет компании-нерезидента, предоставив банку документы с ложными данными об основаниях и целях перевода.

Вишняк, признавший вину и заключивший сделку со следствием, приговорен к 2,5 года колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей. Лерчек назначено 5 лет условно и штраф 763,5 миллиона рублей.

Чекалина приговорили к 7 годам колонии и штрафу в 194,5 миллиона рублей. Он не согласился с решением суда и вместе с защитником обжаловал приговор. Кроме того, с двух компаний, совладельцем которых является Чекалин, взыскивают 405 тысяч рублей.

Суд приговорил Артема Чекалина к 7 годам колонии по делу о незаконных валютных операциях

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