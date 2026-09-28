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28 сентября, 10:56

Шоу-бизнес

Мосгорсуд отложил пересмотр приговора Артему Чекалину

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Мосгорсуд отложил пересмотр приговора экс-супругу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артему, осужденному на 7 лет колонии за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде указали на отсутствие документов из СИЗО, подтверждающих своевременное извещение Чекалина о заседании. В связи с этим слушание перенесено на 21 октября. Дело рассматривает коллегия из трех судей, Чекалин участвует по видеосвязи.

Защита в жалобах просит оправдать Чекалина, настаивая на отсутствии состава преступления. По версии адвокатов, в основу приговора легли валютные операции по оплате гражданами России фитнес-марафона через сайт lerchek.fit на счета компании-нерезидента E-FITNESS FZСO.

Сторона защиты указывает, что в описании деяния не сказано, что в Сбербанк были представлены подложные документы, поскольку таких фактов не было. Кроме того, адвокаты обращают внимание на ответы из кредитной организации, подтверждающие, что документы о целях перевода не предоставлялись, однако суд первой инстанции отказался приобщить их к делу.

Между тем прокуратура просила утвердить приговор и отклонить жалобу. Следствие утверждает, что с сентября 2021-го по февраль 2022-го Чекалины и их бывший партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж фитнес-марафона в ОАЭ на счет компании-нерезидента, предоставив банку документы с ложными данными об основаниях и целях перевода.

Вишняк, признавший вину и заключивший сделку со следствием, приговорен к 2,5 года колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей. Лерчек, которой суд дал отсрочку из-за онкозаболевания, назначено 5 лет условно и штраф 763,5 миллиона рублей.

Кроме того, с двух компаний, совладельцем которых является Чекалин, взыскивают 405 тысяч рублей. С "Леани" взыскивают 335,7 тысячи рублей имущественных взысканий в пользу физических и юридических лиц, а также исполнительский сбор в размере 40,2 тысячи рублей. Также 30 тысяч рублей требуют взыскать с компании "Би Фит".

Суд приговорил Артема Чекалина к 7 годам колонии по делу о незаконных валютных операциях

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