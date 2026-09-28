Румыния подняла два истребителя F-16 из-за нарушения воздушного пространства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Ночью в Румынии подняли два истребителя F-16 в связи с нарушением воздушного пространства. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

По данным ведомства, воздушная цель вошла в воздушное пространство через район Четалкой и двигалась вдоль границы. Ее сигнал пропал с радаров примерно через 10 минут в районе населенного пункта Сомова. Для наблюдения за ситуацией с 86-й авиабазы в Борче вылетели два истребителя F-16, входящие в состав боевой службы воздушной полиции.

На севере уезда Тулча объявили воздушную тревогу, которая длилась полтора часа. Уезд расположен на востоке страны, вблизи границы с Украиной и дельты Дуная.

Ранее Польша вновь привела в готовность авиацию, наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Причиной этого стали якобы действия России на Украине. Польские военные признали, что меры носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности территорий, граничащих с "уязвимыми районами".