Власти Токио впервые ликвидировали дикого медведя при помощи огнестрельного оружия

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Власти города Хатиодзи, входящего в токийскую агломерацию, впервые применили экстренный отстрел дикого медведя, который забрел в жилую зону. Об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK).

Животное угодило в капкан в районе жилой застройки. После того как окружающую территорию признали безопасной, власти задействовали прописанную в законе процедуру. Она дает муниципалитетам право при выполнении ряда условий использовать огнестрельное оружие против медведей, которые угрожают людям.

В 2025 финансовом году, завершившемся 31 марта 2026 года, в Японии почти 58 тысяч раз замечали медведей рядом с населенными пунктами. Это абсолютный рекорд с 2009 года, когда начали вести такую статистику. В результате нападений медведей в прошлом году погибли 13 человек, пострадали 238. Эти цифры также стали антирекордом, указали журналисты.

Ранее сообщалось, что в мае 2026 года медведь напал на гражданина России. ЧП произошло в горной местности к западу от столицы Японии – на лесной дороге в населенном пункте Окутама. Россиянин получил травмы рук и лица. Пострадавшего эвакуировали в больницу на вертолете.

Кроме того, еще один иностранный турист пострадал от нападения медведя в районе смотровой площадки у озера Товада на острове Хонсю. Несмотря на травму, пострадавший самостоятельно добрался до местной гостиницы, откуда ему вызвали скорую помощь.

