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28 сентября, 14:55

Общество

Минздрав зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину от менингококка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минздрав РФ зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "Петровакс Фарм", которой было выдано регистрационное удостоверение.

Препарат получил название "Ментетра". Вакцина предназначена для профилактики менингококковой инфекции, летальность при которой достигает 20%.

В 2025 году препарат прошел третью фазу клинических исследований. Они проводились в 18 медицинских центрах России. Результаты продемонстрировали эффективность, сопоставимую с препаратом сравнения, а по некоторым показателям иммунного ответа – более высокую.

Регистрация вакцины создает предпосылки для расширения Национального календаря профилактических прививок. Это позволит дополнительно защитить жизнь и здоровье детей, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что в следующем году планируется начать доклинические исследования отечественной мРНК-вакцины от сезонного гриппа, разработанной в центре вирусологии "Вектор". Препараты на основе матричной РНК считаются гибким инструментом в борьбе с вирусами и бактериями. Их преимущество – относительно высокая скорость и простота разработки по сравнению с классическими подходами.

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