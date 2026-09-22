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22 сентября, 11:17

Происшествия

Прокуратура выявила нарушения при производстве вакцины "Мультикан-8"

Фото: 123RF.com/vilma3000

Прокуратура Москвы выявила нарушения требований законодательства при производстве ветеринарного препарата "Мультикан-8". Проверку частной компании проводят после поступивших обращений, сообщили в ведомстве.

Надзорные мероприятия проходят с привлечением специалистов Россельхознадзора, которые проверяют в том числе производственные помещения предприятия. По итогам проверки руководителю компании вынесли представление об устранении нарушений. Кроме того, прокуратура инициировала привлечение виновных лиц к административной ответственности.

Материалы проверки направили в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Надзорные мероприятия продолжаются, по их результатам прокуратура при наличии оснований может принять дополнительные меры реагирования.

История началась в конце августа, когда из разных регионов России начали поступать жалобы на вакцину "Мультикан-8". У привитых животных начинались рвота, судороги и жар, позднее также сообщалось о летальных исходах.

Производитель, "Ветбиохим", 18 августа отозвал серию № 20, Россельхознадзор сначала приостановил ее оборот, а затем распорядился уничтожить партию. Позднее в образцах нашли живой вирус болезни Ауески, что напрямую связало прививку со смертями животных.

На данный момент компания приостановила продажу еще нескольких партий: № 20 и 21 "Мультикана-8", а также № 11 и 12 "Мультикана-6".

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