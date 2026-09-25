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Шоу-бизнес

Михалков назвал концерт Канье Уэста в Петербурге оскорбительным для памяти города

Фото: Агентство ''Москва''/Елена Мельникова

Возможное выступление рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге оскорбительно для памяти города. Об этом заявил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков на полях Форума объединенных культур.

"В Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, блокадном, выступление человека, который пропагандирует нацизм и заработал на этом более 40 миллионов долларов, для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости, это унижение", – приводит ТАСС слова Михалкова.

Он также отметил, что люди, пережившие блокаду, не смогут прийти на концерт, но он будет звучать в городе, и десятки тысяч людей будут ему аплодировать.

Концерты Уэста в Петербурге были анонсированы еще в августе, их должны были провести на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Однако затем площадка сообщила, что договор на проведение концертов не заключала и принять артиста не сможет.

На фоне ситуации некоторые граждане, купившие билеты, попытались вернуть их, однако столкнулись с проблемами. Это стало причиной разбирательства в Роспотребнадзоре, по итогам которого организатору мероприятий объявили предостережение.

Позже страница мирового тура рэпера, посвященная концертам в России, пропала с его сайта и стала показывать лишь ошибку 404. Официальной отмены концертов организаторы не объявляли. При этом допускается, что зрителям вернут билеты в случае официальной отмены мероприятия.

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