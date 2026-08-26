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26 августа, 18:41

Шоу-бизнес

Концерт Канье Уэста в Петербурге могут перенести

Фото: AP/Invision/Rich Fury

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге все еще может состояться. Однако даты мероприятия, скорее всего, придется скорректировать, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на пресс-службу "Газпром Арены".

Представители площадки подтвердили, что ведут переговоры с организаторами выступления. Тем не менее точные новые даты шоу пока не раскрываются.

При этом в агентстве Say Agency, которое ответственно за проведение концерта американского музыканта, беседуя с ТАСС, отказались от комментариев по поводу возможного переноса.

Концерты Уэста в Петербурге планировалось провести 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Однако площадка заявила, что не заключала договор аренды с организаторами и не подписывала необходимые документы. Это означает, что мероприятия не могут пройти на сталионе.

В самом Say Agency подчеркивали, что концерт не отменен и организаторы пытаются связаться с площадкой, чтобы выяснить причины данного заявления. При этом переносить выступления рэпера в Москву или Екатеринбург не планируется.

Билеты на концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге раскупили за несколько часов

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