Изменения внесены в итоговое собеседование по русскому языку для 9-х классов

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

В итоговое собеседование по русскому языку внесены изменения. Об этом сообщил Рособрнадзор.

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2027 году.

В них, в частности, сказано, что новая модель собеседования успешно прошла апробацию в регионах весной 2026 года. Количество заданий теперь сокращено с 4 до 3: исключен подробный пересказ текста, однако выборочный пересказ сохранен в новом задании, построенном в форме вопросов по прочитанному тексту. Диалог на жизненные темы заменен беседой по тексту, число вопросов увеличено с 3 до 5, а максимальный балл за это задание составляет 5.

Время на подготовительную работу с текстом выросло с 2 до 5 минут, при этом общее расчетное время собеседования для одного ученика (15–16 минут) осталось прежним. Максимальный первичный балл за выполнение работы снижен с 20 до 17.

Кроме того, в ОГЭ по русскому языку уточнены формулировки заданий, требующих написания сочинения-рассуждения на основе опорного текста. Теперь обязательным стало пояснение приводимых экзаменуемым примеров из прочитанного текста. Из-за изменения системы оценивания сочинения максимальный балл за всю работу вырос с 37 до 38.

Также изменения произошли в КИМ ОГЭ по истории и обществознанию. Они направлены на синхронизацию с новыми государственными учебниками, федеральными государственными образовательными стандартами и федеральной образовательной программой. В демонстрационные варианты добавлено приложение, где указаны параграфы учебников, необходимые для выполнения каждого задания.

Из работы по истории исключено одно задание повышенного уровня сложности. Общее количество заданий сократилось с 24 до 23, максимальный первичный балл снижен с 37 до 35. В обществознании число заданий уменьшено с 24 до 20, первичный балл – с 37 до 32, также изменен порядок следования некоторых заданий.

При этом изменения не затронут экзамены по биологии, географии, иностранным языкам, информатике, литературе, математике, физике и химии.

ФИПИ пригласил граждан к общественно-профессиональному обсуждению опубликованных материалов. Вопросы и предложения принимаются до 30 сентября 2026 года по адресу fipi@fipi.ru.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что серьезных изменений в ЕГЭ-2027 не предвидится. Он отметил, что многих волнуют задания экзамена.

При этом к 2030 году Рособрнадзор планирует добавить в ЕГЭ по истории устную часть. По словам главы ведомства Анзора Музаева, уже началась разработка соответствующих моделей.