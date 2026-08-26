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26 августа, 19:03

Культура

Актер Тим Карри, сыгравший клоуна в фильме "Оно", умер на 81-м году жизни

Фото: кадр из фильма "Очень страшное кино - 2"; режиссер – Кинен Айвори Уайанс; производство – Brillstein-Grey Entertainment, Dimension Films, Gold/Miller Productions

Британский актер Тим Карри ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на портал TMZ.

Уточняется, что актер умер 25 августа. Причина смерти пока не названа. По данным источников журналистов в правоохранительных органах, признаков насильственной смерти нет.

Карри родился 19 апреля 1946 года. Широкую известность ему принесла роль доктора Фрэнк-н-Фертера в фильме "Шоу ужасов Рокки Хоррора" 1975 года, который со временем стал культовым. Это один из наиболее узнаваемых его образов.

В России актера также знают по роли клоуна Пеннивайза в экранизации романа Стивена Кинга "Оно" 1990 года. Кроме того, Карри исполнил роль консьержа мистера Гектора в кинокартине "Один дома – 2: Затерянный в Нью-Йорке".

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