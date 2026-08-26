"Дух Анкориджа" включат в новые единые учебники истории

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"Дух Анкориджа" и последствия решений, принятых во время встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, включат в новое издание единых государственных учебников истории. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Новые издания учебника повествуют обо всех последних событиях, которые оказывают влияние на историю, а также внутреннюю и международную политику.

Как пояснял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Москва подразумевает под "духом Анкориджа" атмосферу доверия, которая сложилась между Путиным и Трампом в ходе саммита. Это позволило согласовать базовые контуры урегулирования украинского кризиса.

Ранее Минпросвещения РФ официально утвердило включение в федеральный перечень 32 учебников по истории регионов страны. В частности, в список допущенных вошли книги "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5, 6, 7-х классов. Помимо этого, перечень пополнили региональные учебные издания по истории Кубани, Адыгеи, Бурятии, Марий Эл, Чувашии и ряда других субъектов.

