Минздрав РФ расширил перечень клиник для высокотехнологичной медпомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав России расширил перечень федеральных учреждений, где можно получить высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), не входящую в базовую программу ОМС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

В частности, в список включена Клиническая больница № 21 Федерального медико-биологического агентства, которая находится на улице Комсомольской в подмосковной Электростали. Также туда вошел Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины на улице Тимакова в Новосибирске.

Обновленный перечень будет действовать с 1 января 2027 года.

Ранее в базовую программу ОМС были включены 14 новых методов лечения. Один из них до этого относился к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи. Для получения услуг гражданам не придется оформлять отдельные квоты или искать источники финансирования.

Вместе с тем Минздрав РФ с 1 сентября расширит перечень должностей, доступных для медицинских сестер и фельдшеров. В обновленный список войдут должности участковой медсестры и заведующего фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП).