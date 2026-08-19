Минздрав РФ расширит перечень должностей для медсестер

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Минздрав РФ расширит перечень должностей, доступных для медицинских сестер и фельдшеров. Соответствующие изменения вступят в силу 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В обновленный список вошли должности участковой медсестры и заведующего фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП). Кроме того, медсестры и фельдшеры теперь смогут занимать посты заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики.

Специалисты с образованием по лабораторной диагностике получают право претендовать на должность главного лаборанта. Также в перечне появились позиции медсестры по приему вызовов скорой помощи и стерилизационной медсестры.

Отдельные требования установлены для главных фельдшеров: для управления сестринской деятельностью им необходимо иметь степень бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению.

Кроме того, фельдшеры на этой должности обязаны проходить повышение квалификации по специальности не реже одного раза в 5 лет. Документ дополнительно подтверждает право фельдшеров заниматься лечебным делом.

Также с 1 сентября Минздрав РФ вводит новую форму медицинской документации – паспорт врачебного (педиатрического) участка. Она будет содержать сведения о количестве детей, состоящих на учете с различными заболеваниями, включая сахарный диабет, психические расстройства и инфекции.