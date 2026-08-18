В ЦБ заявили, что все крупнейшие банки РФ готовы к запуску цифрового рубля

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Все 12 системно значимых банков России завершили подготовку к запуску цифрового рубля, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости.

По ее словам, с 1 сентября 2026 года организации откроют клиентам возможность проводить операции с новой формой национальной валюты. Доступ к цифровому рублю также должны обеспечить банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг, то есть еще 9 кредитных организаций.

Однако 3 банка, получившие статус значимых на платежном рынке только в феврале 2026 года, могут не успеть настроить свои системы к сентябрю.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина указывала, что Центробанк обсуждает возможность открытия кошельков с цифровыми рублями на балансе коммерческих банков, а не только на балансе ЦБ.

По ее словам, проект цифрового рубля – развивающийся. Регулятор хочет, чтобы цифровой рубль был реально востребован людьми и бизнесом, а также был удобен в использовании.

