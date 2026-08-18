Политолог Блохин: CША тихой дипломатией хотят добиться уступок РФ по Украине

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Намерение США через "тихую дипломатию" главы комиссии изящных искусств США Родни Кука оживить переговоры по Украине говорит о том, что Вашингтон ждет от Москвы уступок. Об этом политолог-американист Константин Блохин рассказал в беседе "Газете.ру".

Блохин добавил, что Кук был на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) и действительно выступает за нормализацию отношений с Россией. Политолог считает, что Кук своего рода "инструмент", необходимый для того, чтобы Россия пошла на уступки в рамках переговоров.

Ранее западные СМИ писали, что Кук якобы может стать неожиданным посредником в переговорах по Украине. Утверждалось, что американский представитель в ходе своего визита на ПМЭФ встретился в том числе с советником президента России Антоном Кобяковым.

Сам Кук никак не прокомментировал эту информацию и не стал отвечать на вопрос о том, поручал ли ему американский лидер Дональд Трамп провести переговоры. О планах в скором времени вернуться в Россию он также не сообщил.

В это же время помощник президента России Юрий Ушаков обратил внимание на заявления СМИ о том, что РФ и США якобы ведут "тихую дипломатию". По его словам, дипломатия обычно всегда ведется по-тихому. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, а публичные заявления.

