Reuters: нефтезавод в Венесуэле приостановил работу из-за возгорания

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Нефтеперерабатывающий завод "Кардон" на северо-западе Венесуэлы приостановил работу из-за возгорания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что видели пламя и дым в районе НПЗ. Огонь уже взят под контроль, два сотрудника предприятия были эвакуированы. Государственная нефтегазовая компания Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) пока не комментировала ситуацию.

Ранее мощный взрыв произошел в торговом комплексе San Antonio в индонезийском городе Сурабая. Он повредил не менее 58 зданий и восемь транспортных средств. Кроме того, пять сотрудников получили ожоги.

В сентябре возгорание произошло на станции с наземным шлюзом спутниковой связи Starlink в населенном пункте Воля Кробовская в Польше. По данным СМИ, владелец участка заявил в экстренные службы о возгорании антенн и повреждении генератора. Пожарные считают, что причиной возникновения огня мог стать поджог.