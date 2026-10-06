Почти 60 зданий были повреждены в результате взрыва в ТЦ в Индонезии

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Мощный взрыв в торговом комплексе San Antonio в индонезийском городе Сурабая повредил не менее 58 зданий и восемь транспортных средств. Об этом сообщает портал iNewsSurabaya со ссылкой на городское управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD).

Инцидент произошел утром 6 октября в районе Пакувон-Сити. В результате пять сотрудников получили ожоги.

Повреждены, в частности, были 42 торгово-жилых здания и 16 жилых домов. Также взрыв нанес повреждения 5 автомобилям и 3 мотоциклам. Причина произошедшего устанавливается.

Ранее пять человек пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в станице Кирпильской Усть-Лабинского района Краснодарского края. Всех пострадавших доставили в центральную районную больницу района. Из-за взрыва начался пожар. Спустя время огонь ликвидировали.

