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Россия и Грузия согласовали ряд мер, направленных на расширение двусторонней торговли. Об этом в беседе с ТАСС сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин, комментируя итоги встречи со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили.

По словам замминистра, на переговорах был отмечен значительный потенциал для расширения практического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Российская сторона проинформировала о мерах, призванных помочь дальнейшему наращиванию поставок грузинской сельскохозяйственной и винодельческой продукции на российский рынок.

"По инициативе грузинской стороны согласована выдача дополнительных разрешений на автомобильные перевозки", – сказал Галузин.

Он отметил, что Москва удовлетворена результатами переговоров. Участники встречи приветствовали устойчивую положительную динамику товарооборота и туристического потока.

Отдельно стороны детально обсудили ряд актуальных международных вопросов, а также проблематику региональной безопасности. Кроме того, по словам Галузина, и Россия, и Грузия выразили готовность поэтапно налаживать связи в культурно-гуманитарной сфере и укреплять контакты между людьми.

Переговоры в Минске прошли в рамках возобновленного прямого российско-грузинского диалога. В ходе встречи удалось достичь ряда практических договоренностей. Кроме того, представители РФ и Грузии условились продолжить контакты для дальнейшего развития отношений между двумя странами.