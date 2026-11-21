Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российское посольство в Вашингтоне раскритиковало блокировку американской компанией Google-аккаунта Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) без возможности восстановления, назвав ее актом цензуры. Об этом диппредставительство сообщило в своем телеграм-канале.

Ранее в ассоциации сообщили ТАСС, что Google заблокировал аккаунт на незаконных основаниях, сославшись на несуществующие санкции. Вице-президент GFCN Даниил Бисслингер заявил, что аккаунт использовался исключительно "для поддержки и продвижения значимых образовательных инициатив". Речь шла об укреплении устойчивости общества к манипуляциям, развитии культуры достоверной информации и расширении международного сотрудничества.

"Налицо акт произвольной цензуры с плохо скрываемой политической подоплекой со стороны технологической компании. Все заверения ее руководства в приверженности принципам свободы доступа к информации выглядят на этом фоне смехотворно", – отметили в диппредставительстве.

Там призвали американские корпорации "не на словах, а на деле" соблюдать свободу слова и равный доступ к критической информационной инфраструктуре.

GFCN основана в 2024 году и сейчас объединяет более 130 экспертов из 55 стран, включая США. В нее входят и российские специалисты.

В посольстве подчеркнули, что, по имеющейся у них информации, ассоциация не включена ни в один санкционный перечень. Если же она оказалась там по ошибке, это необходимо незамедлительно исправить, отметили дипломаты. Они также заявили, что произошедшее свидетельствует о важности полноценного развития суверенных цифровых платформ и технологий, обеспечения честной конкуренции идей и формирования многополярного мира с равными возможностями для всех.

В посольстве отметили, что ассоциация GFCN регулярно выпускает развернутые материалы, опровергающие информационные вбросы. В качестве примера дипломаты привели опубликованный в октябре анализ событий в Буче. По утверждению экспертов, с помощью фактических данных, OSINT-анализа и перекрестной проверки информации им удалось выявить фальсификации со стороны киевского режима и его западных спонсоров.

В частности, авторы исследования заявили, что большинство упомянутых на мемориале под Киевом людей не являются "жертвами российской агрессии", а среди них есть даже боевики "Азова" (организация признана террористической, запрещена в РФ).

В посольстве предположили, что блокировка может быть связана в том числе с этим материалом или с образовательной деятельностью ассоциации в области верификации информации.

В GFCN заявили, что намерены привлечь внимание международного сообщества к этой проблеме.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оставил без ответа 12 вопросов главы МИД РФ Сергея Лаврова, касающихся событий в Буче. В апреле российский министр направил генсеку обращение с конкретными вопросами по поводу доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), опубликованного в 2022 году.

В частности, Лавров потребовал разъяснить, почему Гутерриш допустил публикацию серьезных обвинений в адрес России, если методология документа основывалась на формулировке о наличии «разумных оснований полагать», что изложенные в нем факты имели место.

