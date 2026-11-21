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Темпы и масштабы расширения Восточного полигона после 2035 года будут напрямую зависеть от реальных потребностей экономики и грузовой базы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.

"Горизонт развития полигона точно не ограничивается 2030 или 2032 годом. Проект уже включает мероприятия по развитию инфраструктуры до 2035 года", – отметил Никитин.

По его словам, работы идут поэтапно. Базовый ориентир – провозная способность 180 миллионов тонн, достигнутая по итогам 2024 года. Он указал, что от этого объема сейчас фактически и ведется работа.

Следующий шаг заложен в третьем этапе инвестиционного проекта. Он сейчас активно реализуется и предусматривает дальнейшее наращивание провозных мощностей.

"Конечно, мы смотрим на вещи реалистично: с учетом текущей геоэкономической обстановки ряд вопросов пока остается открытым, поэтому сроки реализации отдельных мероприятий будут уточняться максимально гибко и взвешенно", – добавил вице-премьер.

Восточный полигон включает Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссибирскую магистраль.

Ранее Владимир Путин дал старт проходке второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Глава государства поблагодарил ветеранов строительства, которые реализовали первую часть проекта в "более сложных условиях". Кроме того, он выразил уверенность в том, что Северомуйский тоннель на БАМе будет построен.

Новый тоннель протяженностью 15,3 километра строится в Республике Бурятия параллельно действующему, который был возведен специалистами ГК "Бамтоннельстрой-Мост" в 2003 году. В проект инвестируется 340,7 миллиарда рублей без НДС, будет создано более 4 тысяч новых рабочих мест.

