Путин заявил, что разворот логистики на восток стал возможен благодаря БАМу

Фото: kremlin.ru

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) смогла развернуть логистику в сторону восточного направления. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с ветеранами-строителями и работниками БАМа.

"Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет логистику на весь 21-й век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану", – подчеркнул он.

По словам российского президента, БАМ является символом мечты и романтических устремлений поколения советских граждан. Именно полвека назад был дан старт строительству магистрали, напомнил глава государства.

Кроме того, Путин назвал БАМ одной из крупнейших железнодорожных артерий мира и дорогой будущего. Как он отметил, магистраль стала воплощением огромного труда и мужества 2 миллионов молодых людей.

Также президент РФ выразил благодарность тем, кто принимал участие в создании магистрали и занимается ее реконструкцией.

"Я хотел бы поздравить с началом строительства БАМа участников нашей встречи. И здесь прежде всего хотел бы сказать про ветеранов железнодорожной отрасли, строительной отрасли, железнодорожных войск. Хочу поздравить ваших родных, близких, друзей, коллег и сослуживцев, которые вместе с вами разделяли невзгоды и победы", – добавил лидер страны.

Ранее Путин заявил, что до 2030 года в России расширится пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. По его словам, пропускную способность магистралей планируют увеличить со 173 до 210 миллионов тонн в год.

