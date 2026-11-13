Дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве 13 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жителей Москвы в пятницу, 13 ноября, ожидает пасмурная погода с дождем. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице составит 4–6 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до 2 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. В отдельных районах порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление установится на уровне 732–741 миллиметра ртутного столба.

В Московской области днем ожидается от 2 до 7 градусов тепла. Ночью температура воздуха может опуститься до 1 градуса.

Ранее сообщалось, что в Москве 13-го числа с 09:00 до 21:00 будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Аналогичные меры касаются Подмосковья.