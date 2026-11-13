Беспилотники атаковали промышленную зону Волгограда

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Силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Обломки сбитых дронов вызвали локальные возгорания на одном из предприятий в южной промышленной зоне Волгограда и на прилегающей территории. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

На местах происшествий работают оперативные службы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Повреждений жилых объектов не зафиксировано. Обстановка в местах падения обломков находится под контролем профильных служб.

Также в ночь на 13 ноября враг пытается атаковать Москву. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 93 БПЛА, летевших в направлении столицы.