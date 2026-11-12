Собянин: отражена атака еще пяти вражеских БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражена атака пяти вражеских беспилотников, летевших на Москву в четверг, 12 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака беспилотников на столицу началась вечером 12 ноября. Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще 15 сбитых БПЛА. Всего к настоящему моменту уничтожен 51 дрон.

На фоне угрозы в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на работу. Сейчас авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.