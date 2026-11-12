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12 ноября, 21:00

Политика

Трамп предложил Тиму Куку возглавить Nvidia вместо Дженсена Хуанга

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп предложил бывшему главе Apple Тиму Куку занять пост генерального директора Nvidia после ухода Дженсена Хуанга. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

"Легенда сменит легенду", – заявил Трамп.

Как сообщил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Брайан Маст, Хуанг согласился выступить перед конгрессом США до Дня благодарения, который отмечается в Штатах 26 ноября.

Сейчас стороны согласовывают дату выступления. Предполагается, что Хуанг даст показания под присягой, которые будут зафиксированы в стенограмме. В слушаниях также примут участие представители нескольких комитетов конгресса.

Ранее совет директоров Nvidia начал расследование против Хуанга из-за сообщений о том, что он мог попасть под влияние иностранной разведки. Это произошло после того, как он подтвердил свои отношения с предпринимательницей Алисой Хуан.

Утверждается, что она могла заниматься организацией поставок высокотехнологичных чипов Nvidia китайским технологическим гигантам, обходя при этом американские ограничения. При этом министерство иностранных дел Китая отвергло обвинения в шпионаже как необоснованные.

12 ноября Хуанг покинул должность гендиректора Nvidia и вышел из совета директоров компании. Временно исполнять обязанности руководителя назначили исполнительного вице-президента и финансового директора Колетт Кресс. Она продолжит занимать эти должности до назначения постоянного главы корпорации.

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