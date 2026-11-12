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12 ноября, 19:26

Политика

Песков заявил, что действия европейцев должны перестать быть противоречивыми

Фото: kremlin.ru

Действия европейцев должны перестать быть противоречивыми, чтобы Москва поверила в их желание добиться мира в украинском конфликте. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Сегодня как раз об этих противоречиях в позициях европейцев говорил президент (Владимир. – Прим. ред.) Путин, более чем красноречиво", – отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что европейцы до сих пор не определились, кто может представлять их в диалоге с Россией по урегулированию на Украине.

В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что визит спецпосланников США в Москву имеет большое значение, в том числе для обсуждения будущей системы европейской безопасности.

"Очень важно, что идет разговор о европейской системе безопасности, и, соответственно, идет очень важный диалог, также очень важные гуманитарные достижения", – сказал Дмитриев.

Путин встретился с американскими переговорщиками в Кремле 12 ноября. В ходе беседы Уиткофф назвал подготовку обмена пленными между Киевом и Москвой сигналом прогресса и охарактеризовал переговоры как конструктивные. Он также отметил слаженную работу делегаций двух стран на состоявшихся накануне трехсторонних переговорах.

Российский президент, в свою очередь, предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Также Путин напомнил о неприемлемости для России присутствия иностранных войск на украинской территории.

Позже Уиткофф добавил, что в ходе встречи был согласован новый раунд трехсторонних переговоров. К нему, возможно, присоединятся и европейцы.

Путин заявил о стремлении России добиться вечного мира на Украине

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Сюжет: Переговоры по Украине
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