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12 ноября, 19:33

Происшествия

Прокуратура США отозвала сделку с руферами по делу о восхождении на Эмпайр-стейт-билдинг

Фото: ТАСС/Денис Акишев

Российским руферам Ивану Биркусу (настоящая фамилия – Кузнецов. – Прим. ред.) и Ангелине Николау может грозить тюремное заключение и депортация после того, как прокуратура США отозвала предложение о сделке с признанием вины. Следующее заседание по делу назначили на 28 января 2027 года, передает ТАСС.

По словам адвоката Ноэма Биэла, обвинение ранее предложило россиянам признать вину в правонарушении небольшой тяжести. В таком случае им предстояло бы выполнить общественные работы.

Однако накануне защита получила письмо из прокуратуры, в котором сообщалось об отзыве предложения. Теперь обвинение намерено добиваться рассмотрения дела по статьям о тяжких преступлениях.

Судья подтвердила, что стороны вернутся к рассмотрению дела 28 января 2027 года.

Кузнецов и Николау получили известность после выхода документального фильма Netflix Skywalkers: A Love Story. 1 июля они забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. На высоте Кузнецов сделал предложение возлюбленной, а также развернул баннер с надписью "Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир".

После задержания россиянам предъявили обвинения по восьми статьям. По местному законодательству Нью-Йорка, запрещено взбираться на объекты высотой более 50 футов (около 15 метров), в том числе здания и мосты.

В числе обвинений – безрассудная угроза жизни первой степени, преступное причинение вреда имуществу второй степени и кража со взломом третьей степени. Каждое из них предусматривает до семи лет лишения свободы.

В прокуратуре Манхэттена заявили, что действия россиян создали смертельную угрозу для окружающих. По предъявленным обвинениям им может грозить более 20 лет тюрьмы.

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