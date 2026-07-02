В Федерации альпинизма России связали с пиаром поступок руферов в Нью-Йорке

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Глава Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил ТАСС, что руферы, когда забираются на популярные здания, ищут острых ощущений и хотят стать популярными.

Он отметил, что подобные активности происходили и раньше, когда люди ходили по канату между двумя высотными зданиями или забирались на небоскреб в Дубае "Бурдж-Халифа". Затронув тему подготовки к подобным экспериментам, Пятницин указал, что для отработки ловкости, выносливости и силы можно посещать школы альпинизма.

"Нельзя сказать, что мы поощряем руферов. Но если это в благих целях, то никаких проблем в этом нет. Мы все-таки занимаемся развитием спорта, готовим спортсменов", – заключил президент Федерации альпинизма России.

Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (настоящая фамилия – Кузнецов. – Прим. ред.), которые прославились благодаря документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене и развернули пацифистский баннер 1 июля. Мужчина также сделал предложение своей возлюбленной.

Правоохранители оперативно задержали руферов. Сопротивления никто из них не оказал. Биркусу и Николау предъявили обвинения по восьми статьям: кража со взломом, создание опасности по неосторожности, злонамеренное повреждение имущества, нарушение местных законов, хранение орудий взлома, преступное вмешательство в чужое имущество, незаконное проникновение на территорию и нарушение общественного порядка.

Согласно административному кодексу Нью-Йорка, в мегаполисе нельзя прыгать, забираться на любые здания, монументы, краны, мосты, знаки и иные объекты, высота которых превышает 50 футов (примерно 15 метров). Нарушителям грозит до года тюрьмы или штраф в размере до тысячи долларов. При этом допускается совмещение двух видов наказания.

