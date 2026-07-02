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Происшествия

Полиция Нью-Йорка задержала россиян, забравшихся на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг

Фото: телеграм-канал Mash

Полицейские задержали в Нью-Йорке пару руферов из России Ивана Биркуса (настоящая фамилия – Кузнецов) и Ангелину Николау, которым удалось забраться на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

"Двое человек были задержаны без каких-либо происшествий. О каких-либо травмах не сообщалось. Ожидается выдвижение обвинений, ведется расследование", – говорится в сообщении правоохранителей.

Руферов заметили на шпиле небоскреба днем 1 июля. Они также вывесили на нем баннер с надписью: "Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир". Согласно публикациям из соцсетей руферов, Биркус сделал предложение руки и сердца Николау на небоскребе.

Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило, что дипломатам пока не поступали обращения после задержания россиян. Согласно местному законодательству, руферам может грозить наказание в виде года тюрьмы или штраф до 1 тысячи долларов.

В августе прошлого года правоохранители задержали двоих мужчин, которые забрались на шпиль сталинской высотки в центре Москвы. Инцидент произошел в здании на Кудринской площади. Данная высотка является объектом культурного наследия.

После произошедшего 23-летний житель Курска и 18-летний уроженец Белгородской области были доставлены в отделение полиции. Во время разбирательств правоохранители заметили, что молодой человек из Курска ведет себя странно. В связи с этим полицейские вызвали ему скорую помощь. В результате задержанного доставили в больницу с признаками суицидальных наклонностей.

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