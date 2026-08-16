Собянин: система ПВО за ночь ликвидировала 201 летевший на Москву БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В период с вечера 15 августа по 06:30 утра 16 августа в сторону столичного региона летели 600 вражеских беспилотников. Из них 201 беспилотник был уничтожен в Московском регионе, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Градоначальник добавил, что на местах падения обломков БПЛА уже работают экстренные службы. Уточняются возможные последствия воздушной атаки.

В результате атаки БПЛА ранения получили три человека в районе МКАД. Пострадавшим уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

На фоне воздушной угрозы в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на полеты. Однако на момент публикации данные меры уже отменили.