Собянин: средства ПВО сбили еще девять беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО сбили еще девять беспилотников, атаковавших Москву. В районе МКАД ранения получили три человека. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Пострадавшим уже оказывается вся необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее силы ПВО перехватили еще десять дронов на подлете к столице. Всего с полуночи над Московским регионом было уничтожено уже 132 беспилотника.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения объявили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский – авиагавани полностью закрыты на прием и отправку рейсов.