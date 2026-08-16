16 августа, 06:01Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО сбили еще девять беспилотников, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО сбили еще девять беспилотников, атаковавших Москву. В районе МКАД ранения получили три человека. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Пострадавшим уже оказывается вся необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее силы ПВО перехватили еще десять дронов на подлете к столице. Всего с полуночи над Московским регионом было уничтожено уже 132 беспилотника.
На фоне угрозы БПЛА временные ограничения объявили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский – авиагавани полностью закрыты на прием и отправку рейсов.
Состояние пострадавшего при атаке БПЛА в Подмосковье мальчика стабилизировали