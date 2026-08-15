Мирный житель Донецка погиб при ударе дрона ВСУ по учреждению культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мирный житель ДНР стал жертвой удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате атаки на учреждение культуры в поселке Авдотьино, сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин.

По его информации, погиб мужчина 1960 года рождения.

Кроме того, в Белгородской области в поселке Красная Яруга FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. В результате две женщины получили осколочные ранения. Одна пострадала в область грудной клетки и руки, другая – в волосистую часть головы и ноги.

Им оказали помощь в Краснояружской центральной районной больнице, для дальнейшего лечения переведут в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА атаковали Центрально-Городской район города. В результате погибла мирная жительница. Кроме того, еще семь человек получили ранения.

