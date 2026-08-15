Певица Клава Кока сообщила, что ее аккаунт в соцсети Instagram взломали мошенники

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Певица Клава Кока сообщила в своем телеграм-канале, что ее аккаунт в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) взломали мошенники.

"Меня взломали мошенники! Пожалуйста, не переходите ни по каким ссылкам", – обратилась она к подписчикам.

Ее аккаунт насчитывает около 8,6 миллиона подписчиков.

Ранее злоумышленники взломали телеграм-каналы "Кровавая барыня" и "Собчак", которые принадлежат холдингу Ostorozhno Media. Его представители призвали подписчиков не переходить по незнакомым ссылкам, а также дополнительно проверять достоверность информации, которая была опубликована злоумышленниками.

Позже журналист Ксения Собчак сообщила, что восстановила доступ к каналам. По ее словам, он был потерян из-за взлома электронной почты – после того, как они получили доступ к почте, они зашли в Telegram.

