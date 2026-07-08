Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники взломали телеграм-каналы "Кровавая барыня" и "Собчак", принадлежащие холдингу Ostorozhno Media. Об этом сообщила журналист Ксения Собчак в канале "Кровавая барыня" в мессенджере MAX.

"Посты, которые выходят там с 14:00, не имеют к нам отношения", – говорится в сообщении.

Подписчиков телеграм-каналов попросили не переходить по незнакомым ссылкам в публикациях, а также дополнительно проверять достоверность информации, которая была опубликована злоумышленниками.

Ранее в МВД рассказали, как аферисты могут обходить системы защиты мессенджеров. Например, они пользуются символами из различных алфавитов, необычными знаками или смешанным регистром. При помощи таких схем они рассылают вредоносные ссылки, apk- или HTML-файлы.