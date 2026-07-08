Форум "Венчурный ландшафт" пройдет в Москве 13 августа

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Пятый форум для инвесторов и предпринимателей "Венчурный ландшафт" состоится 13 августа. Он пройдет в инновационном кластере "Ломоносов", сообщил портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие, организованное Московским венчурным фондом и Московским инновационным кластером, объединит представителей инвестиционных фондов, технологических компаний, институтов развития, корпоративного сектора и предпринимателей, заинтересованных в привлечении средств и развитии технологического бизнеса.

Главной темой мероприятия станет состояние и развитие рынка технологических инвестиций. На форуме обсудят и рынок венчурных инвестиций. Кроме того, специалисты прокомментируют привлечение средств, юридические аспекты, вопросы финансовой модели, оценки компаний и требований инвесторов к технологическим проектам.

Отдельно заявлены специальные сессии, где отраслевые компании смогут продемонстрировать свои решения инвесторам, получив от них обратную связь. Также на форуме обсудят вопросы выхода из сделки и развития компаний на "зрелых стадиях", включая подготовку к pre-IPO и IPO, выпуск облигаций и многое другое.



Вход на мероприятие свободный. Посмотреть программу форума и зарегистрироваться можно на сайте.

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