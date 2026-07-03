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03 июля, 10:21

Экономика

В Москве подвели итоги кейс-чемпионата по развитию системы госзакупок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице подвели итоги кейс-чемпионата, посвященного совершенствованию городской системы государственных закупок и открытых торгов. Он проводился для студентов проекта "ГосВышка" НИУ ВШЭ, сообщила заместитель мэра Москвы Мария Багреева.

Она отметила , что участие в проекте стало для студентов возможностью погрузиться в реальные задачи городской экономики и понять, как устроена контрактная система столицы.

"Для нас кейс-чемпионат важен тем, что позволяет познакомить студентов со спецификой столичной контрактной системы, а также дает возможность взглянуть на привычные процессы глазами начинающих специалистов, которые могут привнести в них свежие идеи и нестандартные подходы", – отметила Багреева.

В конкурсе победили две команды студентов. Одна из них предложила систему оценки эффективности закупок для участников котировочных процедур, вторая разработала концепцию цифрового помощника для подготовки технической документации. Обе команды получили приглашение пройти стажировку в департаменте по конкурентной политике Москвы.

Руководитель департамента Кирилл Пуртов напомнил, что ранее уже проводился краткий формат кейс-чемпионата в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", который получил положительный отклик. Это стало причиной расширения проекта и увеличения его продолжительности до полугода.

Проект "ГосВышка" реализуется НИУ ВШЭ для студентов, заинтересованных в работе в государственном секторе. Он направлен на развитие практических навыков, знакомство с госслужбой и прохождение стажировок в органах власти.

Ранее более 9 тысяч студентов московских колледжей усовершенствовали профессиональные навыки на четырех площадках ОЭЗ "Технополис "Москва", где установлено высокотехнологичное оборудование и занятия проводят опытные мастера предприятий.

На базе центров "Профессии будущего", "Руднево", "Север" и машиностроительного центра студенты могут освоить востребованные специальности в промышленности, строительстве, авиапроизводстве, электронике и автоматизации, работая над реальными задачами резидентов технополиса.

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