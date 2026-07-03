АТОР: туристам с отмененными рейсами из-за тайфуна на Хайнане продлят проживание в отелях

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Российским туристам, чьи рейсы с Хайнаня отменены из-за надвигающегося тайфуна "Майсак", продлят проживание в ранее забронированных или подменных отелях на время ожидания вылета. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В текущий момент на острове идет небольшой дождь", – добавили в ассоциации.

Ранее китайская метеорологическая служба предупредила, что первый в 2026 году тайфун, добравшийся до суши Китая, выйдет на восток Хайнаня, после чего пройдет по востоку провинции Гуандун. В связи с этим на юге страны ожидаются сильные дожди.

В связи с надвигающимся тропическим штормом аэропорт Феникс в курортной Санье с 17:00 (по местному времени) 3 июля приостановил обслуживание рейсов. На данный момент 92 вылета уже отменены. "Аэрофлот" перенес 6 рейсов в/из Саньи на 3 и 4 июля, пассажиров уведомят о новом времени по контактам из бронирования.