Аэропорт города Санья приостановил обслуживание рейсов из-за тайфуна

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Аэропорт Феникс, который расположен в курортном городе Санья на юге китайского острова Хайнань, временно прекратил обслуживание рейсов из-за надвигающегося тропического шторма "Майсак". Об этом сообщает администрация авиагавани на странице в соцсети WeChat.

Такое решение было принято с учетом требований управления гражданской авиации КНР. Данная мера начнет действовать 3 июля с 17:00 по местному времени (12:00 по московскому).

По состоянию на 11:30 по местному времени (06:30 по московскому) воздушная гавань приняла 29 судов и отправила 58 самолетов. При этом еще 92 рейса были отменены.

График вылета и прилета самолетов планируют скорректировать с учетом фактической ситуации. В связи с этим пассажиров попросили следить за уведомлениями авиакомпаний и планировать свои поездки заранее.

Например, "Аэрофлот" уже сообщил о переносе 6 рейсов в/из Саньи на 3 и 4 июля.

"Перенос времени вылета затронет следующие рейсы: 3 июля – SU224 Москва – Санья, SU856 Владивосток – Санья, SU862 Казань – Санья, 4 июля – SU225 Санья – Москва, SU861 Санья – Санкт-Петербург, SU851 Санья – Хабаровск", – сказано в сообщении.

Пассажиров этих рейсов предупредили, что им сообщат скорректированное время вылета по контактам, указанным в бронировании. Те, кто приехал в аэропорт к моменту отправки, получат обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Ранее китайская метеорологическая служба предупредила, что первый в 2026 году тайфун, который доберется до суши Китая, сначала выйдет на восток Хайнаня, а после пройдет по востоку провинции Гуандун. На юге страны в связи с этим прогнозируются сильные дожди. "Майсак" станет 10-м тайфуном в этом году для стран, расположенных возле Южно-Китайского моря.

До этого центральную часть Новой Зеландии накрыла мощная непогода, которая привела к масштабным перебоям в транспортном и энергетическом снабжении страны. По данным СМИ, из-за разгула стихии без электричества остались тысячи человек, также были отменены сотни авиарейсов.

Кроме того, по всей стране были объявлены штормовые предупреждения, связанные с ураганным ветром, проливными дождями, снегопадами и сильным волнением на воде.

