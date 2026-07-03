Мошенники нашли новый способ взлома двухфакторной аутентификации

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Мошенники обнаружили уязвимость в системе двухфакторной аутентификации, позволяющую им обходить защиту с помощью подбора одноразовых СМС-кодов. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на специалистов лаборатории кибербезопасности одной компании.

По словам экспертов, этот метод атаки может быть использован для несанкционированного доступа к личным данным пользователей, включая финансовые сведения.

Новую схему удалось выявить при анализе отраженной атаки СМС-бомбинга. Специалисты установили, что автоматизированные боты могут отправлять массовые запросы на получение кодов и подбирать одноразовые пароли для авторизации.

Наибольшему риску подвержены сервисы, которые используют короткие коды подтверждения, например банки, маркетплейсы, а также сервисы такси, доставки и каршеринга.

Для защиты от подобных атак специалисты советуют использовать более длинные одноразовые коды, ограничивать количество попыток их ввода, устанавливать антибот-системы и по возможности переходить на push-уведомления или приложения-аутентификаторы.

В числе других недавно обнаруженных уловок аферистов оказалась схема обхода контроля за оборотом сим-карт при помощи оформления на подставных лиц. Человек за вознаграждение регистрирует сим-карты, которые затем используются в преступных целях.

Тем не менее государство продолжает бороться со злоумышленниками, постепенно закрывая лазейки. В частности, в стране появился самозапрет на оформление сим-карт. Кроме того, в настоящее время ограничена передача номеров третьим лицам.

