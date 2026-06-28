В Совфеде предупредили об оформлении мошенниками сим-карт на подставных лиц

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Мошенники пытаются обходить контроль за оборотом сим-карт при помощи оформления на подставных лиц. Человек за вознаграждение регистрирует сим-карты, которые затем используются в преступных целях, сообщил ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совефеде, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, государство постепенно закрывает лазейки. В частности, в стране появился самозапрет на оформление сим-карт. Кроме того, в настоящее время ограничена передача номеров третьим лицам.

"Один из способов обхода – дропперство, которое предполагает оформление сим-карт на подставных лиц. За вознаграждение человек регистрирует номер на себя и передает его другим, после чего такая сим-карта может использоваться для обзвонов, фишинга и других схем", – отметил сенатор.

Шейкин подчеркнул, что сохраняется рынок и уже активированных сим-карт, которые оформлены на чужие или недостоверные данные. Такие номера позволяют быстро менять контакты и уходить от блокировок. Более того, уязвимыми остаются корпоративные сим-карты.

Проверить, какие номера оформлены на ваше имя, можно через "Госуслуги" в разделе "Сим-карты" личного профиля, добавил сенатор.

С начала 2026 года сотрудники правоохранительных органов изъяли в России более 500 тысяч сим-карт, которые использовались в мошеннических схемах. За это время были привлечены к ответственности более 300 человек, причастных к противоправной деятельности.

