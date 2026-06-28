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28 июня, 13:58

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Politico: Израиль потерял статус особого союзника США

Израиль утратил статус особого союзника США

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

США перестали делать для Израиля исключение. Он утратил статус особого союзника, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Как отметил советник из еврейского государства, Израиль рассчитывал, что американский президент Дональд Трамп сделает для страны исключение из правила "Америка превыше всего".

"Но так не могло продолжаться. Нам бы не удалось в течение четырех лет быть исключением во всех внешнеполитических действиях Америки", – отметил он.

Газета также назвала вице-президент США Джей Ди Вэнса лицом смены курса по отношению к Израилю. Издание напомнило, как он раскритиковал Израиль и призвал его помнить о том, что США остались его единственным мощным союзником.

По данным газеты, в 2025 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил США пять раз, а в этом году он был там только один раз.

Ранее Трамп пригрозил Нетаньяху отказом в помощи при новых обстрелах Ирана. Глава Белого дома рассказал, что пять стран – посредников между Вашингтоном и Тегераном попросили его оказать давление на премьера Израиля. По словам Трампа, ему удалось уменьшить масштаб атаки Израиля по Ирану.

Кроме того, СМИ сообщали, что Трамп отчитал Нетаньяху и назвал его "чертовым сумасшедшим". Это произошло после того, как Иран приостановил переговоры с США на фоне продолжения военных действий Израиля в Ливане.

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