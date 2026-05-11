Израиль планирует полностью отказаться от военной помощи США в течение 10 лет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на прекращение зависимости от американского военного финансирования в течение ближайшего десятилетия. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Политик подчеркнул, что хотел бы свести к нулю именно финансовую составляющую оборонного сотрудничества между двумя странами. Сейчас Израиль ежегодно получает от Соединенных Штатов 3,8 миллиарда долларов, и, по мнению премьера, настало время начинать постепенный отказ от этой поддержки.

Отвечая на уточняющий вопрос о сроках, Нетаньяху обозначил горизонт в десять лет. Однако дал понять, что не намерен затягивать с реализацией этой инициативы.

Ранее стало известно, что президент Израиля Ицхак Герцог хочет, чтобы Нетаньяху признал свою вину по делу о коррупции прежде, чем получит возможное помилование. При этом отмечается, что израильский лидер не собирается помиловать Нетаньяху в ближайшее время. Он хочет "укрепить единство", поэтому на текущем этапе предпочитает решить данный вопрос с помощью переговоров.