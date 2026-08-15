Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

11 человек пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Омске, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"С места ЧП в больницу доставлены 11 человек. Восемь находятся в тяжелом состоянии, три человека – в состоянии средней степени тяжести. Все совершеннолетние. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – рассказали в ведомстве.

Пожар в строящемся многоэтажном здании на улице Шаронова возник 15 августа. По информации управления МЧС по Омской области, огонь охватил первый этаж, где горели строительные материалы, а затем перекинулся на вышестоящие этажи. На месте ЧП работают 30 человек, также задействовано 6 пожарных автомобилей.

В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади в тысячу квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стали сварочные работы, во время которых загорелся утеплитель пеноплекс, указали в областном следственном управлении СК России.

Ранее в Севастополе спасли 8-летнего мальчика из пожара в квартире дома на улице Колобова. Пожарные подняли трехколенную лестницу на уровень третьего этажа. Один из спасателей взобрался по ней и увидел ребенка, который пытался потушить огонь на кухне. Несовершеннолетнего вынесли через подъезд на улицу и передали медикам.

В МЧС уточнили, что возгорание началось из-за умной колонки, пламя от которой перекинулось на кухонную мебель.