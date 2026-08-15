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15 августа, 09:29

Политика

МККК отказался комментировать судьбу порядка 300 курян, пропавших после вторжения ВСУ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Международный комитет Красного Креста (МККК) отказался комментировать судьбу порядка 300 жителей Курской области, пропавших после вторжения ВСУ в 2024 году. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что спустя два года после вторжения судьба примерно 300 человек из 2 176 пропавших остается неизвестной.

Омбудсмен добавила, что с помощью МККК удалось найти около 1 700 человек, более тысячи из них вернулись домой. Она также указала, что даже спустя длительное время пропавших удавалось найти.

"По общему правилу, МККК никогда публично не комментирует конкретные случаи исчезновения людей. Мы сопереживаем их семьям, которые стремятся узнать, что случилось с их близкими", – заявили в МККК.

До этого Лантратова сообщала, что все мирные жители Курской области, находившиеся в украинском плену, освобождены. По ее словам, в настоящее время новые данные о курянах, удерживаемых в плену, отсутствуют.

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